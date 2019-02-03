Özhaseki: "Ankara'yı Yönetecek İnsanların Ankara Hakkında Bilgisinin Olması Lazım"
56 dakika önce
-AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'dak, dernek federasyonları ile buluşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
-AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin konuşması ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'dak, dernek federasyonları ile buluşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:51 Kaynak: AA
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