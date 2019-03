Özhaseki Aso Meclis Toplantısı'na Katıldı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bir belediye başkanı isterse elindeki imkanlarla hem kendi turizmini, hem kendi sanayisini, hem kendi ticaretini geliştirir hem de orada müthiş şekilde istihdama katkısı olur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Sanayi Odası (ASO) Mart ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.Yaptığı konuşmada esnaf çocuğu olduğunu ve ilkokul dahil bütün ömrünün babasının dükkanında geçtiğini belirten Özhaseki, bu sebeple sanayicilerin sorunlarını bilen birisi olduğunu vurgulayarak, "Bizimkiler ara ara hayıflanırlar. 'Kadınların ölümü pastadan, kekten, sanayicilerin ölümü çekten senetten' gibi sözler söylerler. İnşallah bu günler geride kalır, önemli olan istikrar ve ülkedeki huzur. İstikrar olduğu zaman birçok şeyin devamı gelir ama istikrar yoksa haliyle sizi bir takım krizler bekler. Önemli olan burada doğru adım atmaktır. İnşallah her zaman o doğru adımları atan bir iktidarımız, hükümetimiz, belediyelerimiz olur. Hep birlikte el birliğiyle bunları aşarız" diye konuştu.



"Kocaman bütçeleri, kocaman şehirleri birine teslim ediyoruz"



Şehir yönetimlerinin baştan sona ihtisas isteyen bir konu olduğunu ama ihtisaslaşmış kişilerin iş başına gelemediğini belirten Özhaseki, "Bunu herhangi bir partiyi suçlama amacı olmadan söylüyorum. Belediye seçiminde 'kiminle çok oy alırız' diye bir soru başlıyor ve birileri teklif ediliyor. 'O gelen insan şehri, para yönetimini, personel yönetimini biliyor mu, mekan yönetimi, zaman yönetimi nedir farkında mı hiç bakılmıyor. Kocaman bütçeleri, kocaman şehirleri birine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Özhaseki, şehirlerin ruhu olduğunu belirterek, onların da insan vücudu gibi bakım istediğini kaydetti. Belediyeye ilk başladığında maaşları ödemek ve işlere başlamak için emanet para bulduğunu kaydeden Özhaseki, kentin önce alt yapı, sonra üst yapısını yenileyerek, kentsel dönüşüm yasalarının olmadığı o dönemde yeni formüller bularak 100 bine yakın gecekonduda dönüşüm yaptıklarını söyledi.



"Yapılan her türlü işin şehrin ekonomisini büyütmeye faydası var"



Eleştirilere rağmen kurdukları Kayseri Kayak Merkezi'nin şehir ekonomisine katkısını vurgulayan Özhaseki, kalkınma için şehre bu örnekteki gibi bakılması gerektiğini belirterek, "Bir belediye başkanı isterse elindeki imkanlarla hem kendi turizmini, hem kendi sanayisini, hem kendi ticaretini geliştirir hem de orada müthiş şekilde istihdama katkısı olur. Yapılan her türlü işin şehrin ekonomisini büyütmeye faydası var" şeklinde konuştu.



Şeffaflık konusunun önemini vurgulayan Özhaseki, belediyenin bütçesini, yatırım bütçesini herkesin bilmesi gerektiğini belirterek, "İhale salonlarına kameralar koyarak canlı yayınlamış biriyim. Neyi kimden saklayacağım ki. Oradaki bütçe milletin, ne yaptığımı herkes görsün" ifadelerini kullandı.



Her işin başının iyi niyet olduğunu söyleyen Özhaseki, Ankara görevi için bundan sonrasında da böyle olacağını belirterek, "Ankara'da Allah izin verirse önümüzdeki dönemki yol haritamızı yaptık. Ankara adeta üstü örtülü bir hazine, her konuda küçük dokunuşlara ihtiyacı var. Buradaki yapacaklarımızla Ankara geleceğe daha farklı şekilde yürüyebilir" diye konuştu.



Yerel yönetimlerle ilgili konuşan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir de artan nüfus ve hızlı kentleşmenin ekonomik fırsatları olduğu kadar sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, bu sorunları çözmek ve artan nüfusun taleplerini karşılamak için kentlerin yüksek miktarda yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. Dünyada ülkelerin değil, kentlerin yarıştığını ve ekonominin temelini kent ekonomilerinin oluşturduğunu belirten Özdebir, kentlerin ruhu olduğunu vurgulayarak, "Burada yaşayan insanların kente aidiyetini arttırmak için girişimler çok önemli. Bunların başında da kültür ve sanat etkinlikleri geliyor. Bu kenti daha da yaşanabilir kılmamız gerek" şeklinde konuştu.



Aralık ayında yüzde 13,5'lik işsizlik oranı ile ülkenin en temel ekonomik sorunlarından birinin işsizlik olduğunu söyleyen Özdebir, hükümetin özel sektörle birlikte istihdam seferberliği ile eş zamanlı olarak üretim seferberliği başlatılmasını desteklediklerini belirtti.



Kredi faiz oranlarının yüksekliğinin sanayicinin likiditeye ulaşmasında en büyük engel olduğuna değinen Özdebir, seçim sonrası devlet desteklerinin artması ve kapsamlı bir reform paketiyle ekonominin düzlüğe çıkacağına inançlarının tam olduğunu söyleyerek, "2018 yılı son çeyreğinde yüzde 3 küçülme ile ekonomide daralma beklentileri gerçekleşmiş oldu. Özellikle büyümenin önemli öncü göstergeleri, sanayi üretiminde beş aydır yaşanan küçülme, kapasite kullanım oranında ve kredi büyüme hızı oranındaki düşüş ülke ekonomisinde daralmaya işaret ediyordu" diye konuştu.



"Bir ülkenin gücü firmaların gücüdür"



Krizden çıkış yolunun ihracat olduğunu vurgulayan Özdebir, konuşmasına şöyle devam etti:



"İhracat mevcut yapının devam edebilmesi için hayati öneme sahiptir. En önemli sorunumuz ara malı imalatı. Bugün ihraç ettiğimiz 100 dolarlık malın 66 doları ithal mal, sadece 34 dolar katma değer yaratıyoruz. İthal ikameci bir ekonomi modeline geçmemiz artık zarurettir. Sanayi üretim endeksi hala negatifte, lakin bir önceki aya göre bir toparlanma var. Cari açığımız azalırken ekonominin büyüme performansı daralmıştır. Bir ülkenin gücü firmaların gücüdür. Yerel seçim sonrası gerek kamu gerekse özel sektörde işlere daha iyi odaklanılarak verim arttırılacak ve uzun dönemde ekonomi de istikrara kavuşacaktır." - ANKARA

