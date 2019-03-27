Özhaseki, Aso Meclis Toplantısı'nda Konuştu
1 saat önce
Özhaseki, ASO Meclis Toplantısı'nda konuştuANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Sanayi Odası Mart ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.
Özhaseki, ASO Meclis Toplantısı'nda konuştu
ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Sanayi Odası Mart ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:37 Kaynak: İHA
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