Son Dakika Haberleri: Özhaseki, Aso Meclis Toplantısı'nda Konuştu

Özhaseki, Aso Meclis Toplantısı'nda Konuştu

1 saat önce

Özhaseki, ASO Meclis Toplantısı'nda konuştuANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Sanayi Odası Mart ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Özhaseki, ASO Meclis Toplantısı'nda konuştu

ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Sanayi Odası Mart ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:37 Kaynak: İHA

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