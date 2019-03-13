Özhaseki: "Ayrılırken Kasası Dolu Dolu Bir Belediye Bıraktım"
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Pursaklar'da halka hitap etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Pursaklar'da halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:58 Kaynak: AA
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