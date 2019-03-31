Son Dakika Haberleri: Özhaseki: Başa Baş Geçtiği Gözlemlenen Yarışı Önde Tamamlıyoruz

Özhaseki: Başa Baş Geçtiği Gözlemlenen Yarışı Önde Tamamlıyoruz

2 saat önce

'Cumhur ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki, "Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre; başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz" dedi.

Özhaseki: Başa Baş Geçtiği Gözlemlenen Yarışı Önde Tamamlıyoruz, System.String[]
'Cumhur ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki, "Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre; başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sandık müşahitlerinin, sandık tutanakları için takipte olduğunu kaydeden Özhaseki, 'Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre; başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz inşallah. Tüm sandık müşahitlerimiz sandık tutanakları için takiptedir. Kısa süre sonra resmi seçim sonuçları üzerinden konuşmak üzere, sağlıcakla' dedi.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:02 Kaynak: DHA

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Ankara, Güncel
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