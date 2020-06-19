Özhaseki, Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki ziyarette yaptığı konuşmada, belediyeleri ziyaret edip yapılan projeleri yerinde incelediklerini belirtti.

Hacılar'a ilk günden beri hizmet etmeye devam ettiklerini anlatan Özhaseki, "Gerek bakanlığım döneminde gerekse Ankara'da Hacılar'ın eski yıpranmış, belki de yıkılmak üzere olan eski evler bölgesinde başlattığımız kentsel dönüşümün son halini görmek için bugün beraber gittik. Gördük çok da sevindik. Hemşehrilerimiz güzel ve pırıl pırıl evlerine oturmuşlar. O evlerin yapımı devam edecek." ifadesini kullandı.

Özhaseki, Hacılar ilçesinde yeni projelerin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hacılar girişinde eskiden yapmış olduğumuz parkın yenilenmesi, o meydanın yenilenmesini sağ olsun değerli başkanım yeniden projelendirecek. Hacılar'ın bir ayrı önemi daha var, o da Erciyes'in giriş kapılarından birisinin burada olması. En güzel tesislerinin buradan geçirilerek gidiliyor olması. Bundan da istifade etmek lazım. Haliyle gerek Hacılar'ımızda satılan gerek ticari gerekse yöresel ürünlerin pazarlanabilmesi açısından da girişteki daha önce yıkımı gerçekleştirilen bölgenin yeniden yapılması söz konusu. Orada bir proje geliştiriliyor. İnşallah bu geliştiği zaman da Erciyes'e çıkan herkes burada bir duracaktır, bir soluklanacaktır. Alışverişini yapacaktır. Hacıların kendine has o ticareti gelişecektir diye düşünüyoruz."

Ziyarete, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da katıldı.