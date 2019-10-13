AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "AK Parti olarak, yerel yönetimlerle ilgili hazırlığımızı yaptık. Ciddi bir yasa hazırlığımız var. Önümüzdeki günlerde, yılbaşına doğru Meclis'e getireceğiz. Belediyeler bu yasadan son derece mutlu olacak." dedi.

Özhaseki, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığının Samsun'da bir otelde düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, toplantının verimli geçtiğini söyledi.

Toplantıya, 128 belediye başkanının katıldığına işaret eden Özhaseki, "Zor bir coğrafyadayız ve zor bir ülkeyiz. Bu zorluğumuz, gerek jeopolitik konumumuz gerekse inançlarımızdan kaynaklanıyor. Tarihten üstlendiğimiz misyondan da kaynaklanıyor. Toplantıda bütün belediye başkanı arkadaşlarımız taleplerini iletti. Talepler milyarlarca liralık taleplerdi. Sadece bir ilçemizin yol talebi bile 2 milyar liranın üzerindeydi." diye konuştu.

"İçeride huzurumuz var"

Özhaseki, ülkenin güvenliği ve huzurunun yerinde olduğunu dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Askerlerimiz sonuna kadar bizi savunabilmek, bu ülkenin huzurunu koruyabilmek adına gayret ediyor. Böyle bir durumda çok büyük paralar harcanırken, emek verilirken, can verilirken, ter dökülürken çok şükür yine içeride huzurumuz var. Herkes evine gidebiliyor, akşam huzurluca evinde oturabiliyor. Bizler de belediyeler olarak kendi problemlerimizi konuşmaya devam ediyoruz. Bu müthiş bir nimet. Bir taraftan Barış Pınarı Harekatı yapılırken, başımızda binbir bela varken, biz hala işimize gücümüze bakıyoruz. Hayatın olağan akışı devam ediyor, etmeye de devam edecek."

Yerel yönetimlerle ilgili kapsamlı bir yasa çalışması yaptıklarını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak, yerel yönetimlerle ilgili hazırlığımızı yaptık. Ciddi bir yasa hazırlığımız var. Önümüzdeki günlerde, yılbaşına doğru Meclis'e getireceğiz. Belediyeler bu yasadan son derece mutlu olacak. Bu yasa içinde büyükşehir, ilçe belediye ilişkileri, yetki devirleri, Anadolu'daki büyükşehirlerin ve ilçelerin bütçelerinin geliştirilmesi, finansman desteği, sıkıntı olan, eskiden şikayet konusu olan ne kadar belediye mevzuatında mesele varsa hepsini uzunca süre yaptığımız çalışmalarla hazırladık."