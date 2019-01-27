Son Dakika Haberleri: Özhaseki Belediyeler Üzerinden Oyun Oynayanlar Var

Özhaseki Belediyeler Üzerinden Oyun Oynayanlar Var

38 dakika önce

Özhaseki Belediyeler üzerinden oyun oynayanlar var (2)SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDIAK Partili Özhaseki, partisinin Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Özhaseki Belediyeler Üzerinden Oyun Oynayanlar Var, System.String[]
Özhaseki Belediyeler üzerinden oyun oynayanlar var (2)

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

AK Partili Özhaseki, partisinin Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Özhaseki'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. Daha fazla belediye kazanmak için Cumhur İttifakı'nı kurmadıklarının altını çizen Özhaseki, Değerli Yaşar Yıldırım kardeşimle biz 40 yıl kadar önce Ankara'nın sokaklarında aynı dava için aynı yüreğimiz çarparak sokaklarda koşmuş insanlarız. Ankara'nın sokaklarına afişler yapıştırmış insanlarız. Okullardan atılıp o medreseleri, Yusufiye'leri görmüş insanlarız. Allah bir daha o kötü günleri göstermesin. Ancak iş aşa düşerse hazırız nereye deniyorsa koşarız. Elimizden geleni de yaparız dedi.

'TEVAZU SAHİBİ OLACAĞIZ'

Seçildiği takdirde 5 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışacağını söyleyen AK Partili Özhaseki, Sizin emanetinize yan bakanların gözünü oyarak hizmet edeceğiz. Bir taraftan şeytan taşlayacağız bir taraftan hizmet edeceğiz. Orada sizin verdiğiniz küçük bir bütçe var o bütçeye kimseye yan baktırmayacağız. Orada asla bir delik olmayacak. Şeffaf bir yönetimle tüm Türkiye'ye iyi belediyeciliğin ak belediyeciliğin ne olduğunu göstereceğiz. Tevazu sahibi olacağız. Kötüler karşısında dimdik duracağız, onlarla savaşacağız ama iyi insanlar karşısında iki büklüm olacağız. Fakir fukaranın karşısında iki büklüm olacağız. Mağdurun mazlumun yanında olacağız diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:46 Kaynak: DHA

Ankara, Keçiören, Politika
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