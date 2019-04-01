Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Binlerce Sandıkta Bariz Hatalar Var"

Özhaseki: "Binlerce Sandıkta Bariz Hatalar Var"

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:16 Kaynak: AA

Ankara, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Politika
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CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Minik Muhammed'in Babası Hayatını Kaybetti
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