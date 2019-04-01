Özhaseki: "Binlerce Sandıkta Bariz Hatalar Var"
1 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:16 Kaynak: AA
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