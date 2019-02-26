Özhaseki: Bir Proje Dahi Şu Ana Kadar Söyleyemediler (2)

MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİAK Parti'li Mehmet Özhaseki, Bala'ya bağlı Afşar Mahallesi'nde halkla buluştu.

MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ



AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Bala'ya bağlı Afşar Mahallesi'nde halkla buluştu. Mahalle sakinlerine hitap eden Özhaseki, AK Parti'nin 16 yıldır iktidarda bulunduğunu belirterek, geçmiş hükümetlere göre fark katan hizmetlerinin olduğunu söyledi. Türkiye'nin, 2000 yılı öncesini çok iyi bildiğini kaydeden Özhaseki, "O günlerdeki siyasi krizleri, ekonomik olarak çektiklerimizi biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, arasında dağlar kadar fark var. Ufak tefek eksiğimiz olabilir, hatalarımızda olabilir; ancak iyi niyetle başımızda Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere gayret ediyoruz. İşlerimiz de iyiye gidiyor" dedi.



'BÜYÜMEMİZİ İSTEMİYORLAR'



Dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye operasyonlar yapıldığını belirten Özhaseki, "Çukurlar kazılıyor, devleti bölmeye çalışıyorlar. FETÖ gibi bir ahlaksız çıkıyor, ihtilal denemesinde bulunuyor. Değişik değişik isimlerle adlandırılan örgütlerin her biri bölünmemizi istiyorlar, parçalanmamızı istiyorlar ve büyümemizi istemiyorlar. Bütün bu olumsuzluklara rağmen hamdolsun ki işlerimiz iyiye gidiyor" diye konuştu.



'HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN'



Afşar Mahallesi sakinlerinin asfalt sorununa çözüm bulacağını da kaydeden Özhaseki, "Şimdi bugün Bala'daydım. Tek tek sorunları anlattım sonra da neler yapacaksam vatandaşlarımıza söz verdim. Burada bir asfalt sıkıntısı olduğunu biliyorum. Hiç endişeniz olmasın; ilk işimizden biri, buranın yolunu çözmek olacak. Bunu bilin arkadaşlar. Burada ayrıca her sene mutlaka 1- 2 sefer gelip, sizleri dinleyeceğim. Zaten Ahmet başkanımı tanıyorsunuz. O da sizlerle beraber olacak. Buradan gelen talepleri sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.





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