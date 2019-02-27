Son Dakika Haberleri: Özhaseki: Bir Proje Dahi Şu Ana Kadar Söyleyemediler (Ek)

Özhaseki: Bir Proje Dahi Şu Ana Kadar Söyleyemediler (Ek)

42 dakika önce

ÖZHASEKİ VE SANATÇILAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN TÜRKÜ SÖYLEDİ Cumhur İttifakı'nın AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Hanımca Derneği'nin Gençlik Parkı'nda düzenlediği orotoryo gösterisini izledi.

Özhaseki: Bir Proje Dahi Şu Ana Kadar Söyleyemediler (Ek), System.String[]
ÖZHASEKİ VE SANATÇILAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN TÜRKÜ SÖYLEDİ

 

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Hanımca Derneği'nin Gençlik Parkı'nda düzenlediği orotoryo gösterisini izledi. Özhaseki'ye eşi Neşe Özhaseki'de eşlik etti. Gösteride Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatından kesitler sergilendi. Özhaseki, etkinlikte TRT sanatçısı Bahadır Özüşen'in yorumladığı 'Benzemez kimse sana' şarkısına eşlik etti. Etkinlikte TRT sanatçıları Nurullah Akçayır ve Gülşen Kutlu, Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi. Özhaseki, etkinliğin sonunda salondaki davetlilere Mevlana ve Necip Fazıl Kısakürek'ten şiirler okudu. Özhaseki ve sanatçılar, programın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla 'Gönül dağı' isimli türküyü söyledi. Program, Hanımca Derneği Başkanı Meyra Arslan'ın, Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki'ye tablo hediye etmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:16 Kaynak: DHA

Ankara, Gençlik Parkı, Yenikadinda Gösterme, Politika
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