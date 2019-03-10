Özhaseki: "Bizim Kimseyle Kavgamız Olmaz"
47 dakika önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Yedi Renk Tek Yürek Platformu ile bir araya geldiği programa katılanlardan görüntüler Mehmet Özhaseki'nin salona gelişi Mehmet Özhaseki'nin bir çocukla sohbeti Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA -...
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'nin Yedi Renk Tek Yürek Platformu ile bir araya geldiği programa katılanlardan görüntüler
Mehmet Özhaseki'nin salona gelişi
Mehmet Özhaseki'nin bir çocukla sohbeti
Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Yedi Renk Tek Yürek Platformu ile bir araya geldi. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:40 Kaynak: AA
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