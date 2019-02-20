Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Bizim Tek Sırtımızı Yasladığımız Grup Var, O da Millet, Sizsiniz"

Özhaseki: "Bizim Tek Sırtımızı Yasladığımız Grup Var, O da Millet, Sizsiniz"

44 dakika önce

- Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış...

Özhaseki:
- Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:15 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Ankara, AK Parti, Altındağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı 1 Nisan'da Taburcu Olması Beklenen Deniz Baykal Antalya'ya Dönecek

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı TCDD Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 17:59:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Bizim Tek Sırtımızı Yasladığımız Grup Var, O da Millet, Sizsiniz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]