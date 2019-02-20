Özhaseki: "Bizim Tek Sırtımızı Yasladığımız Grup Var, O da Millet, Sizsiniz"
44 dakika önce
- Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreni AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış...
- Altındağ
'da düzenlenen toplu açılış töreni AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Altındağ'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. (1)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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