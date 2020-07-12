Özhaseki: "Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir" - Son Dakika

Özhaseki: "Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltuk ve masaların haczedilmesine ilişkin, "Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir ya da kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya...

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltuk ve masaların haczedilmesine ilişkin, "Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir ya da kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya konulmuş bir senaryodur. Böyle devasa bir geliri olan belediyeyi yönetememek, makam odasına kadar haczettirmek gerçekten büyük bir maharet ister" dedi.

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, altyapı şirketine olan borcun ödenmemesi nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltuk ve masaların haczedilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi belediyecilik zahmetli iştir. Vatandaşa hizmet etmeyi dert edinen insanların işidir. 2014 yılında Seyhan Belediyesini 30 milyon TL fazla para ile devralan mevcut CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, 140 milyon TL borçla bırakmıştı. Bugün ise 2019'da 2 milyar TL geliri olan Adana'yı yönetememiş, makam odasının haczi ile gündeme gelmiştir. Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir ya da kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya konulmuş bir senaryodur. Böyle devasa bir geliri olan belediyeyi yönetememek, makam odasına kadar haczettirmek gerçekten büyük bir maharet ister. Mağduriyet edebiyatının arkasına sakladıkları iş bilmezliklerini bizler çok net görüyoruz. Milletimizin de gördüğünden kimsenin şüphesi olmasın. Belediyecilik algı oyunlarıyla prim yapma yeri değil, hizmet etme yeridir. Milletin aklıyla dalga geçmeye kalkanlar, sandıkta milletin tokadını mutlaka yiyeceklerdir." - ANKARA

Zeydan Karalar, AK Parti, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özhaseki: 'Bu durum olsa olsa iş bilmezliktir, beceriksizliktir' - Son Dakika

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