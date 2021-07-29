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Özhaseki: "Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır" - Son Dakika

Özhaseki: "Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır"

29.07.2021 14:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de adeta sessiz devrim yaşandığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'de adeta sessiz devrim yaşandığını söyledi.

Yozgat'ta gelen Özhaseki, Vali Ziya Polat'ı ve AK Parti İl Başkanlığını ve belediyeyi ziyaret etti. Özhaseki, belediyeyi ziyaretinde, yıllardır hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti olduklarını vurguladı. Hizmet üretip eser ortaya koyduklarına dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

"19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde adeta Türkiye'de bir sessiz devrim yaşandı. Bu konuda AK Parti'liler olarak başımız dik, anlımız açık. Eski hükümetlerle kıyaslandığı zaman her bir alanda başarılı olduğumuzu çok net söyleyebiliriz. Eksiklerimiz olabilir, zaman içerisinde ufak tefek hatalar olabilir, olan da bilmeyerek olmuştur zaten ama o eksikleri gidermek, yeni, güzel işler yapmak yine hamdolsun AK Parti'ye nasip olacak diye düşünüyorum."

İktidarı döneminde sağlık, ulaşım, harp sanayi, ekonomi ve enerji alanlarında yapılan hizmetlere değinen Özhaseki, pandemi döneminde diğer ülkeler bocalarken, Türkiye'de hastanelerin ve sağlıkçıların güzel hizmetler verdiğini aktardı.

Özhaseki, Türkiye'de belediyecilikteki gelişmeleri anlatarak şunları kaydetti:

"Geneldeki başarımızın yanında yerelde de bizler 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı'mız İstanbul'da bizim de Anadolu'da birçok yerde iş başına gelmemizle birlikte Türkiye'de hizmet belediyeciliği başladı. O günlerde defalarca çıkıp şunları söyledik, 'Biz hizmet edeceğiz, biz kimseyi ayırmayacağız, biz ideolojik takılmayacağız, eski bildiğiniz sol partiler gibi kadrolaşmaya gidip, orada eylemden eyleme koşan insanlarla iş peşinde koşmayacağız, hizmet edeceğiz, mazeret de üretmeyeceğiz, kimsenin dinine imanına, mezhebine, ırkına bakmayacağız.' diyerek iş başına geldik. Çok şükür millet bize güvendi, ikinci yerel seçimler geldiğinde bizler iktidar olduk. Son dönemde de gönül belediyeciliği, iş yapacağız ama insanlarımızın gönlünü alacağız, duasını alacağız, onlarla birlikte yapacağız, onların rızası olmayan hiçbir işi yapmayacağız, onlarla içli dışlı olacağız. Bu anlayışla da bütün belediyelerimizle istişare ediyoruz. Bu çalışmalar neticesinde vatandaş bu çalışmaları görüyor ve AK Parti'ye her dönem destek oluyor."

Yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki gösteren Özhaseki, verilen beyanatın çok üzücü olduğunu ifade etti. Özhaseki, "Arkadaşımız eğer siyaseten kullanmak için atraksiyon için söylüyorsa ayıp zaten. Yok inanarak söylüyorsa bu gerçekten üzücü bir hadise. Yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi Sosyalist Enternasyonale girmek için uğraştı. İçinde birçok arkadaşı biliyorum, dünya kardeşliği marşlarını söyleyerek büyüyen insanlardı. İnsanlıktan bahseden, gerçekten gönlünde insan sevgisi dolu bir partiden böyle bir arkadaşın çıkıp da ayrımcı bir dil konuşması gerçekten çok üzücü. Nasıl bir duygudur ki insanoğluna on misli paraya satacaksınız, neredeyse 'su içme' diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu, resmen ırkçı bir tutumdur, faşizan bir tutumdur, bunu kınıyoruz." diye konuştu.

"Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır"

Dışarıda Allah'ın yarattığı bütün canlılara ve cansızlara herkesin merhametli olması gerektiğini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir imtihan olarak Suriye'de savaş çıkmış, insanlar dağlara çıkmışlar, çoluk çocuğunu almışlar gelmişler, siz diyorsunuz ki 'Defolsunlar, gelmesinler, gitsinler.' Bu nasıl vicdandır? Hiç kimse unutmasın ki üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır. Son yüzyıl içinde Balkanlar'da ne kadar daralan Boşnak, Arnavut vesaire kardeşimiz varsa Anadolu'ya gelmiş. Kafkas coğrafyasında Rus zulmünden kaçan kardeşlerimiz bu coğrafyaya gelmişlerdir. Doğuda, güneyde kim sıkıntıya düşmüşse Anadolu coğrafyasına gelmiştir. Burada kimsenin ırkına bakmaksızın, mezhebine bakmaksınız özel yaşamına bakmaksınız adeta birbirimizle kenetlenmişiz, akraba olmuşuz, etle tırnak gibi olmuşuz. Bayrağımız dalgalanıyor, hür bir şekilde yaşıyoruz. Öyle bir ortamda mazlumlara yardımcı olmak doğrusu bu necip, asil milletin birinci görevidir diye düşünüyorum. Onlar nihayetinde ülkelerinde huzur olduğunda buyurun o tarafa doğru hadi arkadaşlar demek belki hepimizin görevi. Ama bu zor zamanda hepimizin onlara yardımcı olması gerekir. İnsanlık bunu gerektirir."

"Küçücük bebekler ölürken nasıl vicdansızca seyredebilirsiniz"

Özhaseki, hayvan haklarıyla ilgili Mecliste kanun çıkarken konuşanların neden insan haklarıyla ilgili çıkıp da konuşmadıklarını merak ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Kedinin, köpeğin hakkı var, yaratılan bütün canlıların hakkı var, onların korunması lazım, onlara şefkatle muamele edilmesi lazım, asla kötü muameleye tutulmaması lazım, yüreğimizden böyle geliyor. 'İnsan' diyoruz arkadaşlar. Küçücük bebekler ölürken nasıl vicdansızca seyredebilirsiniz? Ne yapalım yani, Avrupa gibi çitler çekip oraya giden insanları tekmeleyelim mi? Fransa'da bir mülteciye su verene ceza yazarım diyen belediyeler çıktı. Faşist, ırkçı bir anlayış, biz bunu kınıyoruz. Bir çocuk öldüğünde Roman diye mezar vermeyen faşist iktidarlar oldu, yakın zamanda oldu bunlar. Onlar gibi ülkemizden çıkıp da Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin bunları söylemiş olması son derece üzüntü verici. Ama CHP Genel Merkezi'nden hiç değilse biraz serinletici de olsa küçük bir beyan geldi, inşallah onlar kendi arkadaşlarına gereken dersi verirler."

Özhaseki, açıklamasının ardından belediye başkanları ile basına kapalı düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Özhaseki: Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır
Özhaseki: Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır
Özhaseki: Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır
Özhaseki: Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır
Özhaseki: Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır
Özhaseki: Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır
Özhaseki: Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır

Mehmet Özhaseki, Tanju Özcan, AK Parti, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Özhaseki: 'Anadolu coğrafyası son dönem mazlumların sığınma coğrafyasıdır' - Son Dakika


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