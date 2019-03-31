Özhaseki: "Bu Seçimler Manipülasyonların Artık Tutmadığının İspatı Olacak"
5 dakika önce
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:41 Kaynak: AA
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