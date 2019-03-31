Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Bu Seçimler Manipülasyonların Artık Tutmadığının İspatı Olacak"

Özhaseki: "Bu Seçimler Manipülasyonların Artık Tutmadığının İspatı Olacak"

5 dakika önce

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özhaseki:
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:41 Kaynak: AA

Politika
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