Özhaseki: "Bu Şehri Geleceğe Taşırken Bunu Hep Birlikte İstişare ile Yapacağız"
59 dakika önce
-AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da dernek federasyonları buluşmasında konuştu.
-AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin konuşması ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da dernek federasyonları buluşmasında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:17 Kaynak: AA
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