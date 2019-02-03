Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Bu Şehri Geleceğe Taşırken Bunu Hep Birlikte İstişare ile Yapacağız"

Özhaseki: "Bu Şehri Geleceğe Taşırken Bunu Hep Birlikte İstişare ile Yapacağız"

59 dakika önce

-AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da dernek federasyonları buluşmasında konuştu.

-AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da dernek federasyonları buluşmasında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:17 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, Güncel
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