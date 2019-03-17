Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Bunlar Zaten İplikleri Pazara Çıktıkların da Yüzleri Kızarmaya Devam Edecek"

Özhaseki: "Bunlar Zaten İplikleri Pazara Çıktıkların da Yüzleri Kızarmaya Devam Edecek"

1 saat önce

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları ANKARA - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:02 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, AK Parti, Güncel
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