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Özhaseki: Burası göçmen kampı değil - Son Dakika

Özhaseki: Burası göçmen kampı değil

26.08.2021 12:42
Özhaseki: Burası göçmen kampı değil, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afgan göçmen tartışmaları için, "Ülkeye gelmemesi hususunda elimizden geleni yapıyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afgan göçmen tartışmaları için, "Ülkeye gelmemesi hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Batı'nın kendine has birtakım iç siyasi dengeleri ile yaptıkları konuşmaları da kınıyoruz ve kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Özhaseki'nin yanı sıra milletvekilleri ile parti üyeleri de hazır bulundu. Burada Özhaseki, İstanbul'da 25 sene içerisinde borçlanma rakamlarının 23 milyar lira olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Senede 1 milyar lira bile değil. 2 senede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma olarak Meclis'ten aldığı karar; 20 milyar lira civarındadır, 2 senede. Bu ne iştir böyle? İş yapma kabiliyetlerinin ve becerilerinin olmadığını da hepimiz biliyoruz. Bunların hepsi zamanı geldiğinde çok daha dillendirilir ve seçimlerde de bir hesaplaşma elbette olur ve orada da bütün tıraşları gözlerinin önüne dökülür. Millet evvelki yönetimler ile yeni yönetimin neler yaptığını da kıyaslayarak oyunu kullanır. Allah'a hamdolsun altını çizerek söylüyorum; belediyecilikte rakibimiz yok arkadaşlar. Belediyecilik bizim işimiz, hizmet bizim işimiz. Çünkü biz medeniyetimize karşı, tarihe karşı, insanlarımıza karşı bir sorumluluğumuzun olduğuna inanıyoruz. Bir vebal duygusu ile hareket ediyoruz ve bizim birinci işimiz, amacımız hizmet. Onun dışında başka bir düşünce elbette taşıyamayız. Eğer iyi niyetle yola çıkmışsanız, gayret ediyorsanız, uğraşıyorsanız, çabalıyorsanız emin olun cenabı Allah size yardım ediyor. Biz iyi niyetle belediyecilik için yola çıkıyoruz, gayret ediyoruz ve Allah bize yardım ettiği için başarılı oluyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı istikamette devam edeceğiz."'BATI'NIN KONUŞMALARINI KINIYORUZ, KENDİLERİNE GERİ İADE EDİYORUZ'

Afganistan meselesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri ekibinin devlet olarak pürdikkat halinde takip edilen bir ortamın olduğunu kaydeden Özhaseki, "Herkes biliyor olanı, biteni zaten orada. Nihayetinde bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin bir taraftan menfaatleri, bir taraftan da onurudur. Orada alınan kararlar günü birlik takip neticesinde verilmektedir. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Afgan göçmen konusunda da ülkeye gelmemesi hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Batı'nın kendine has birtakım iç siyasi dengeleri ile yaptıkları konuşmaları da kınıyoruz, kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil ve o konuya da hiç sıcak bakmadığımızı defalarca söylüyoruz zaten. Şu anda da yerel yönetimlerimizi ilgilendirecek kadar göçmen boyutu olduğunu düşünmüyorum. Olursa da onların tedbiri alınır. Bu konuda zaten devlet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu.


Özhaseki: Burası göçmen kampı değil
Özhaseki: Burası göçmen kampı değil
Özhaseki: Burası göçmen kampı değil

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Mevla, Afgan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Özhaseki: Burası göçmen kampı değil - Son Dakika


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