Son dakika haber | ÖZHASEKİ CHP'NİN YAPMIŞ OLDUĞU EN İYİ İŞ ALGI OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haber | ÖZHASEKİ CHP'NİN YAPMIŞ OLDUĞU EN İYİ İŞ ALGI OPERASYONU

21.09.2022 14:59

Son dakika haberleri... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'nin yaptığı en iyi işin algı operasyonu olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'nin yaptığı en iyi işin algı operasyonu olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Hatay İl Başkanlığı'nda basın toplantısını düzenledi. Konuşmasında CHP'yi eleştiren Özhaseki hizmette gözlerinin olmadığını ve ufuklarının dar olduğunu anlattı. Özhaseki, CHP'nin yapmış olduğu en iyi iş algı operasyonu. Ayrılan avukatları, CHP'yi şöyle suçluyor diyor ki, 'Bunlar 650 milyon lira sadece ajanslara veriyorlar, algı için', bu benim vicdanımı sızlatıyor. Algı dediğiniz, bir gerçeği oturtmak içinse başımızın tacı. 'Başkanımız çalışıyor, dürüst adam' eyvallah öyleyse doğru. Doğru algı için yapılan emek helal olsun ama tam tersi ise işte o zaman çirkin bir şey çıkıyor ortaya. CHP'nin ikinci stratejisi de, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin, ne olursa olsun, AK Parti gitsin, ne olursa olsun.' Gidince ne olacak dedi.

MİLLETİN DERDİNE DERMAN OLMAK İÇİN DE GAYRET EDİYORUZ

Özhaseki, konuşmasının devamında ise şunları söyledi

Biz AK Parti ailesi olarak, başımızı ne kadar dik tutsak yeridir, her zaman iftihar edebiliriz. Biz milletin bir parçasıyız, onların derdine derman olmak için de gayret ediyoruz. Allah'a hamdolsun, ülkemizin gelmiş olduğu noktada hepimiz için medarıiftihara vesile olacak işlerdir. Vesayet rejiminin yok edilmesi, özgürlüklerin genişletilmesi, sadece başörtüsünü söylemiyorum. Lütfen dikkat buyurun, eskiden insan Kürt'üm diyemezdi, Arap'ım diyemezdi, dilini konuşturmazlardı, canını okurlardı. Şimdi özgürlükler noktasında da sonuna kadar AK Parti'nin hizmetleriyle karşı karşıyalar. Çok şükür diyoruz, o yüzden bizler AK Parti olarak hizmet etmeye de devam edeceğiz.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | ÖZHASEKİ CHP'NİN YAPMIŞ OLDUĞU EN İYİ İŞ ALGI OPERASYONU - Son Dakika

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