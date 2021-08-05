Özhaseki: Cumhur İttifakı belediyelerinin ortak özelliği ve amacı, halkına hizmet etmek - Son Dakika

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de 1389 belediyenin 1038'inin Cumhur İttifakı'na ait olduğunu belirterek, "803 belediye AK Parti, 235 belediye de Milliyetçi Hareket Partili. Yani belediyelerde bile yüzde 65-70 neredeyse Cumhur İttifakı tarafından idare ediliyor. Ama bütün Cumhur İttifakı'na mensup arkadaşlarımızın ortak özelliği, amaçları halka hizmet. Niyetler halis" dedi.

'BİZİM AMACIMIZ HİZMETTİR, ORTAYA ESER ÇIKARTMAKTIR'

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Osmaniye 'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Vali Erdinç Yılmaz 'ı ve Belediye Başkanı Kadir Kara 'yı ziyaretlerinin ardından partisinin il başkanlığında partililerle buluştu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Biz gittiğimiz her yerde belediye başkanlarımızın gözlerine bakıyoruz, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, Ankara ayağında yapılacak bir şey varsa onları söylüyoruz. veya ekipteki arkadaşlarımızla beraber çözüm yolu buluyoruz. Bizim amacımız hizmettir. Ortaya eser çıkartmaktır. Çok şükür bunda da başarılıyız" dedi.'CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİN ORTAK ÖZELLİĞİ HALKA HİZMET'Türkiye'de 1389 belediyenin 1038 tanesinin Cumhur İttifakı'na ait olduğunu belirten Özhaseki, şöyle konuştu: "803 belediye AK Parti, 235 belediye de Milliyetçi Hareket Partili. Yani belediyelerde bile yüzde 65-70 neredeyse Cumhur İttifakı tarafından idare ediliyor. Ama bütün Cumhur İttifakı'na mensup arkadaşlarımızın ortak özelliği, amaçları hizmet. Niyetler halis ve iyi niyetli. Karşımızda bir yapı var. Belediyeler açısından söyleyecek olursak o yapının yapmaya çalıştı tek şey algı operasyonu. Son günlerde 2-3 senedir konuşulan sözü bu 'algı'. Nedir bu algı, iğrenç bir kelime. Yalan demek, üçkağıt demek, olmayanı olmuş gibi göstermek demek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek demek. Normal bir insanın, karakterli bir insanın asla yapmayacağı bir şey demek. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin birinci mahareti bu. Gerek seçim üzerinde, gerek seçim sonrasında algı operasyonlarına devam ediyorlar. Seçim öncesinde bir mağduriyet edebiyatı, seçimler geçti Ankara, İstanbul büyük illerde aynı operasyon devam ediyor. Önce başladılar, AK Parti'liler bizim önümüzü kesiyor. Nerede kesmişiz arkadaşlar. Hangi hayırlı işi yapıyordunuz da mani olduk, ben soruyorum."'İSTANBUL'DA 12 BİN GARİBANI İŞTEN ÇIKARTIP, 18 BİN KİŞİ ALDILAR'Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti: "Seçim öncesinde 'biz işçi çıkartmayacağız, emekçinin hakkını koruyacağız, bir tek gariban işçiyi işten atan namussuzdur şerefsizdir' dedi, genel başkanları da dahil. Ne oldu peki, İstanbul'da 12 bin kişiyi işten attılar. İnsan Allah'tan korkar. Niye attınız o insanları. Belki şöyle gelebilir akla, personel giderleri çok yüksekti biraz düşürmek gerekiyordu denebilir. Ne yazık ki öyle değil, 12 bin garibanı işten ettiler, 18 bin kişi işe aldılar. Hem de nasıl , ortaklarımız dedikleri adamlara bölüştürerek. İyi Parti şu kadar, adını söyleyemedikleri utandıkları HDP'ye şu kadar, kendilerine şu kadar kontenjan vererek. Yani bunların amacı hizmet değil, niyetleri iyi de değil. Şimdiye kadar ortaya koydukları performans da sıfır."

Konuşmasının ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy, Özhaseki'ye üzerinde adının yazdığı el dokuması Karatepe kilimi hediye etti.