Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "(Cumhur İttifakı) Şu Ana Kadar Niye Bir Araya Geldiniz Diyeni Görmedim"

Özhaseki: "(Cumhur İttifakı) Şu Ana Kadar Niye Bir Araya Geldiniz Diyeni Görmedim"

2 saat önce

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerle bir araya geldi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerle bir araya geldi. (7)

"(Cumhur ittifakı) Şu ana kadar niye bir araya geldiniz diyeni görmedim"

"Ankara'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 19 metrekare. Yapanların eline sağlık"

"10 yerde belediyemizin yapacağı yeşil alan miktarı, kent ormanı ve aynı evsafta olabilecek şekilde Millet Bahçeleri tam 13 milyon metrekare"

"Belediyeler aslında organizasyon kabiliyeti en yüksek kurumlar. Bunları siz doğru şekilde yaparsanız, uygularsanız paraya da ihtiyaç duymazsınız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:22 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Mehmet Özhaseki, Ankara, Güncel
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