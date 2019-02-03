Son Dakika Haberleri: Özhaseki'den 15 Temmuz Gazilerine Ziyaret

Özhaseki'den 15 Temmuz Gazilerine Ziyaret

1 saat önce

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin eve gelişi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin aileyle sohbeti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyet 15 Temmuz gazisi Erkan...

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin eve gelişi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin aileyle sohbeti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyet 15 Temmuz gazisi Erkan Ölçücüoğlu ve ailesini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:44 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Ankara, Güncel
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