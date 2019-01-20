Son Dakika Haberleri: Özhaseki'den 15 Temmuz Şehidinin Ailesine Ziyaret

Özhaseki'den 15 Temmuz Şehidinin Ailesine Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in ailesine ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in ailesine ziyarette bulundu.

Özhaseki ve beraberindeki heyet, şehit İbiş'in Altındağ ilçesindeki ailesinin evine geldi.

Evde şehidin eşi Miyase, oğlu Yasin İbiş ve şehidin arkadaşı, 15 Temmuz gazisi Yasin Alagöz ile bir araya gelen Özhaseki, şehidin torunu Celalettin Samet İbiş'i kucağını alıp sevdi.

Şehit ailesine ihtiyaçları olup olmadığını soran Mehmet Özhaseki, ziyaretin sonunda aileye Kuran'ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:07 Kaynak: AA

Ankara, Mehmet Özhaseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy'un Evi Kurşunlandı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliye'ye Çağırıp Dinlesin

Telefon ile Konuşuyormuş Gibi Yapan Çocuk, Sevimliliğiyle Gönüllerde Taht Kurdu Milli Sporcu Batuhan Kurt Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 23:12:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki'den 15 Temmuz Şehidinin Ailesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]