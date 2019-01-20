Özhaseki'den 15 Temmuz Şehidinin Ailesine Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in ailesine ziyarette bulundu.
Özhaseki ve beraberindeki heyet, şehit İbiş'in Altındağ
ilçesindeki ailesinin evine geldi.
Evde şehidin eşi Miyase
, oğlu Yasin İbiş ve şehidin arkadaşı, 15 Temmuz gazisi Yasin Alagöz
ile bir araya gelen Özhaseki, şehidin torunu Celalettin Samet İbiş'i kucağını alıp sevdi.
Şehit ailesine ihtiyaçları olup olmadığını soran Mehmet Özhaseki, ziyaretin sonunda aileye Kuran
'ı Kerim ile Türk bayrağı hediye etti.