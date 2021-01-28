Özhaseki'den 41 milyon liralık Develi 2. Merhale Sol Sahil Sulama Sistemi müjdesi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Develi 2. Merhale Sol Sahil Sulama Sistemi'nin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin 41 milyon lira olarak belirlendiğini bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, Özhaseki, Develi 2. Merhale Sol Sahil Sulama Sistemi'nin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin açıklandığını belirtti.

Özhaseki, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile görüşmelerimiz neticesinde Develi 2. Merhale Sol Sahil Sulama (Yeşilhisar Ovası Kapalı Sulama) Sistemi'nin 2021 yılı başlangıç ödeneği 41 milyon lira olarak belirlendi. Değerli bakanımıza şehrimize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye hizmet için ellerinden gelen gayreti yapacaklarını aktaran Özhaseki, ödeneğin çiftçilere ve Yeşilhisarlılara hayırlı olması temennisinde bulundu.