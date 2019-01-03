Özhaseki'den Ankara İçin 111 Proje

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Ankara'ya yeni bir vizyon ve çehre kazandıracak olan projelerini açıkladı.

Mehmet Özhaseki basın toplantısı

11 BAŞLIKTA 111 PROJE

Özhaseki, Kültür-Sanat-Turizm Projeleri, Sosyal Projeler, Çevre Projeleri, Çocuk Şehri Projeleri, Yeşil Projeler, Yerel Kalkınma Projeleri, Akıllı Şehir Projeleri, Spor Projeleri, Ulaşım Projeleri, Kentsel Yenileme Projeleri ve İlçe Projeleri olarak 11 başlıkta hazırlanan 111 projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"DÜNYA BAŞKENTLERİ İÇERİSİNDE TURİZM GELİRİ EN AZ OLAN ANKARA"

Tüm dünya Başkentleri içerisinde turizm geliri en az olan Başkentlerden birisinin Ankara olduğuna dikkat çeken Özhaseki, turizm payını maksimum seviyeye çıkaracak olan projeler ile insanların yaşadıkları kentten keyif alacakları projeler hazırladıklarını söyledi. Kültür, Sanat ve Turizm Projeleri içerisinde hazırlanan projelere ilişkin bilgi veren Özhaseki, "Kültür Yolu, Kent Müzesi, Ulus Meydan Düzenlemesi, Ulus Kültür Merkezi Dolmuş Durakları Kompleksi ile devam eden toplam 13 temel proje. Kültür Yolu Projesi, dünyada şu anda trendlerin en önünde geliyor. Kısa ve uzun hat olmak üzere 2 tane hat hazırladık. Kısa hat 8 kilometreden oluşuyor. Ankara Kalesinden başlayan bu hat Anıtkabir'e ve oradan da Külliye'ye doğru giden bir hat. Bu hat üzerinde tescilli toplam 382 eser var. Bunların hepsinin bulunduğu mekanda özel yürüyüş yolları yapılacak. İkincisi uzun hat. Ankara Kalesinden başlayan bu hat ise Atakule'ye kadar devam eden 10 kilometreyi geçen bir hat. Burada da 411 eser var. Kültür Yolu Projesini Ankara'ya kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

UYANIK KÜTÜPHANELER

Sosyal Projelere yönelik Özhaseki, bu kapsamda gençlere, öğrencilere, kadınlara ve engellilere yönelik projeler hazırlandığını, bunlardan birincisinin ise uyanık kütüphaneler olduğunu kaydetti. Öğrencilerin istedikleri saatte gidip ders çalışabilecekleri kütüphaneler yapacaklarını vurgulayan Özhaseki, "Bunların yerini tespit ettik. İlk etapta yapacağımız 10 tane kütüphane 7 gün 24 saat açık olacak." dedi.

ÇAY, ÇORBA, ÇAMAŞIR MODELİ

Sosyal projeler kapsamında öğrencilere ve gençlere yönelik hazırlanan bir diğer projenin de 3Ç modeli olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Çay, çorba çamaşır. Okul bölgelerinde özellikle de girişlerde, çocukların okula geldiğinde bir kupa içerisinde çorba içebilecekleri bir imkan. Çamaşırını teslim edip okuldan çıktığında tertemiz alıp götürebileceği bir ortam. Bunu da iş başına geldikten sonra birinci yılda uygulayacağımız çok ciddi bir iş." diye konuştu.

ÇOCUK KÖYÜ PROJESİ

Çocuk Şehri Projeleri kapsamında hazırlanan Çocuk Köyü Projesi hakkında bilgi veren Özhaseki, şunları söyledi: "Ankara için olmazsa olmaz gördüğüm bir proje. Yaklaşık bir milyon metrekare üzerinde yapacağız. Yerini tespit ettik. İçerisinde yüzden fazla etkinlik var. Evlerde hiçbir çocuk anneyi babayı durdurmayacak ve çocuk köyüne gelecek. 2019 baharında başlarız ve bir sene sürmeden bu projeyi bitiririz. Ankara'da herkesin uğradığı çok keyifli bir mekan haline gelecek." Yeşil Projeler başlığı altında bulunan Millet Bahçeleri Projelerine yönelik, 13 adet millet parkı yapılmasını planladıklarını ve yerlerini tespit ettiklerini söyleyen Özhaseki, "Toplamda 12 milyon 950 bin metrekarelik bir yeşil alanı birkaç yıl içerisinde Ankara'ya kazandıracağız. Bu projeler bittiğinde Ankara'da yeşil alan miktarı kişi başına 26 metrekareye çıkacak. Cebeci Stadı da millet bahçesi olarak hizmet edecek yemyeşil bir alan olacak" dedi.

HAYVANAT BAHÇESİ MÜJDESİ

Ankara'ya hayvanat bahçesi müjdesini de veren Özhaseki, "Yer tespitini yaptık. Çok geniş bir alan. Orada çok güzel bir hayvanat bahçesi yapacağız. Hayvanların doğal yaşamını sürdürebilecekleri bir hayvanat bahçesi olacak. İlk işe başlayacağımız konulardan birisi de bu olacak." ifadelerini kullandı.

19 MAYIS STADYUMU VE SPOR KOMPLEKSİ

Özhaseki, Ankara'ya 55 bin kişilik bir stat yapılacağı müjdesini de paylaşarak, "Bu projeyi yetiştirebilirsek 1-2 ay içerisinde temelini atacağız. Muhteşem bir stat ve aynı zamanda 50'ye yakın branşta spor yapılabilecek bir spor alanına kavuşacak. İçerisinde 120'ye yakın loca var. Dün akşam Cumhurbaşkanımıza projenin son halini gösterdim, çok hoşuna gitti." diye konuştu.

ULAŞIM PROJELERİ

Hazırlanan Ulaşım Projeleri hakkında ise Özhaseki, şu bilgileri verdi: "13 başlıkta projeleri toparladık ama bunun alt başlıklarına indiğimizde yüzlerce başlık var. Ulaşım alanında sadece 13 tane iş yapıp geride bekleyecek değiliz. Benim en önem verdiğim konulardan bir tanesi; Kızılay'dan havaalanına kadar uzanacak hattın kesintisiz olması ve metro hattının olması. Kuyubaşı'ndan havaalanına kadar yapılacak olan 26 kilometrelik hattın bir an önce ihalesinin yapılıp gerçekleştirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl içerisinde bunların ihalesini yapıp çok kısa süre içerisinde bitiririz ve Kızılay'dan havaalanına kadar, daha sonra da Yıldırım Beyazıt Üniversitesine kadar devam edecek olan hattı tamamlamış oluruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 60 kilometrelik kadar daha hattı bu şehre kazandıracağız. Kullandığımız ana aksların kesintisiz olması gerekiyor. Bir taraftan Ulus'tan kalkıp havaalanına gidiyorsanız hiçbir yere takılmamanız lazım. Samsun, Eskişehir, Konya ve İstanbul istikametinde yapılacak olan alt geçit ve üst geçitler var. Bunları yaptığımızda artık şehrin dört bir tarafındaki giriş çıkışları tamamiyle kesintisiz hale getirmiş oluyoruz."

"KİMSE, 'NİYE TUNCELİ'DEN GELDİN KARDEŞİM' DİYOR MU?"

Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına yönelik eleştirilerle ilgili ise şunları söyledi: "CHP lideri Kemal Bey gündeme getirdi. Çok garipsedim. Bu artık mikro milliyetçiliktir. Kimse ona dönüp de 'Niye Tunceli'den geldin, kardeşim' diyor mu? Hiç kimse doğacağı yeri kendisi belirlemiyor. Nerede doğduğunuz sizin elinizde olan bir şey değil." Özhaseki, Ulus Meydan Düzenlemesi Projesi hakkında sorulan bir soruya, "Ulus'ta değişik projelerimiz var. Birisi Kent Meydanı Projesi. Çok güzel bir proje. Ancak orada somut adımların atılması gerekiyor. En önemli problemlerden bir tanesi, 300'ün üzerindeki esnaf arkadaşlarımızın iş yerleri ile ilgili. Hazırladığımız projeyle de esnaf arkadaşlarımızın hepsine iş yeri sağlayabiliyoruz, işlerini o bölgede sürdürebiliyorlar. Melike Hatun Camii'nden Dışkapı'dan çıkan bir alt geçit projesi var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığım sırasında projelendirmiştim. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı tarafında uygulama projeleri hazırlanıyor. Trafiğin yerin altına alınması hususu Ankara Ulus meydanı içinde en elzem işlerden birisi olarak duruyor." cevabını verdi.