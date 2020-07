Özhaseki'den 'Ayasofya' açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili, "Niye müze kararının verildiği hususunda da çok yorum yapmanın kimseye bir faydası yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, hayırseverlerin desteği ile Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Cavit Yurttaş Camii'nin açılışına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılışta bir konuşma yapan Özhaseki, Ayasofya'nın açılışıyla ilgili konuştu. Mehmet Özhaseki, "Geçen hafta hepinizi malumu Ayasofya açıldı. İstanbul fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın ilk cumayı kılarak başlattığı o namaz merasimleri, o dört minareden okunan ezanlar Allah'a hamdolsun yüzlerce sene devam etmişti. Bir kısa aralık var, bu aralık dönemini çok tartışmak önemli değil. Niye müze kararının verildiği hususunda da çok yorum yapmanın kimseye bir faydası da yok. Tartışmaları derinleştirmenin de kimseye faydası yok. Bugün için Allah'a hamdolsun ki Cumhurbaşkanımız, bu milletin yiğit lideri orada yeniden asli haline dönüştürerek yine dört minareden ezanlar okunarak namazın kılınmasını, Kur'an-ı Kerim tilavetini ve tekbir seslerinin yeniden orada gür şekilde çıkmasını sağladı. Allah razı olsun diyoruz, dua ediyoruz. Hepimiz müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, "Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu toprakların her bir köşesinde ne varsa bizim. Oralarda söz hakkı da bizim. Bize akıl vermeye kalkanlar, önce İspanya'da bütün camilerimizi nasıl yıktıklarını anlatsınlar. Kiliselere nasıl çevirdiklerini bir söylesinler. 400-500 sene hakim olduğumuz Balkanlarda bir tane cami koymadılar. Başkentlerinde bir tane cami yok. Ezan sesine bile tahammül edemiyorlar. Dönüp Türkiye'ye söz söylemeye bunların ne hakları var. Biz, biz olacağız, değerlerimize sahip çıkacağız, oralarda bundan sonrada ezanın okunmasını sağlamaya devam edeceğiz. Millet olarak biz değerlerimize sahip çıkarsak, evlatlarımızı böyle yetiştirirsek, o evlatlarımız değerlerimize sahip çıkarlar. Eğer beynelmilel kültürün, global kültürün, dünyada her tarafı ezip bozan, milliliği yok eden kültürün tesiri altında kalırlarsa Allah korusun yarın bu topraklara kimlerin gelip de ses çıkaracağını düşünemeyiz bile. O yüzden biz dinimize sahip çıkacağız, milli değerlerimize sahip çıkacağız, bizi biz yapan ne varsa hepsine sahip çıkacağız. Onlarında arkasında dimdik duracağız. Bu güzelliği gölge düşürmek isteyenler olmadı mı, oldu. Vay Diyanet İşleri Başkanının konuşmasıydı, vay bir dergide yazı da çıkmışta ondan dolayı siz ne istiyorsunuz falan gibi her işe leke bulaştırmaya çalışanlar Ayasofya'nın açılmasına da böyle bir leke çalıştırmaya, bir pislik bulaştırmaya çalıştılar. Hiç umurumuzda bile değil. Onların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Ayasofya açıldı, ezanlar okunuyor, inşallah namazlar kılınacak. Bundan sonra bütün camilerimizde de ezanlarımız okunmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

(Ali Göç/İHA)