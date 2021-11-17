AK PARTİ YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI ÖZHASEKİ'DEN BAŞKAN GÜRKAN'A HİZMET ÖVGÜSÜ - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ankara'da düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan standı ziyaret ederek, Başkan Gürkan ile bir süre sohbet etti.

Gençlik ve gastronomi alanında açılan Malatya standını ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenci ile birlikte kalabalık bir heyet eşlik etti. Ziyaret sırasında konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Malatya şehri son yıllarda ortaya koymuş olduğu performansla adeta göz kamaştırıyor. Belediyecilik alanında çok güzel hizmetler yapılıyor. Selahattin Başkanımızı yıllardan beri tanıyorum. İlçe Belediye Başkanlığı döneminde, Tarihi Kentler Birliğinde hep beraber oluyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanlığında da haliyle yakından takip ediyorum. Allah kolaylıklar versin. Güzel işler ve çok büyük yatırımlar yapılıyor bunların farkındayız. Yaptığı hizmetlerden dolayı her zaman bizim gurur kaynağımız olmuştur. İnşallah bundan sonrada Malatya'ya en güzel hizmetleri yapmaya devam edecektir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyete Malatya mutfağına özgü yemek ve tatlılardan ikram etti.