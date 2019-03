Özhaseki'den CHP'li Ağbaba ve Tekin'e Tazminat Davası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin hakkında, Özhaseki'ye iftira ve hakarette bulundukları iddiasıyla 50'şer bin lira manevi tazminat davası açtı.



Savruk, yazılı açıklamasında, yerel seçim tarihinin yaklaştığı son günlerde Özhaseki hakkında, onun şeref ve haysiyetine yönelik tahkir ve tezyif edici isnat ve iftiraların yoğunlaştığını vurguladı.



FETÖ davasından yargılanan bazı sanıkların, yargı süreci içerisindeki beyanlarında, "Mehmet Özhaseki'nin talimatı ile bu suç örgütüne yardımda bulunduklarını hatta kendilerini ABD'ye Özhaseki'nin götürdüğünü söylediklerini" aktaran Savruk, şunları kaydetti:



"Mahkeme huzurunda bu suçtan dolayı yargılanan şahıslar tarafından verilen bu beyanlar, kendileri hakkında isnat edilen suçların cezasından kurtulmak veya etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacına yönelik bulunduğu açıktır. Yalan ve iftiraya dayanan bu iddiaların sistematik bir şekilde FETÖ'ye ait medya gruplarında yer alması, Pensilvanya'dan gelen talimat doğrultusunda, toplumun önde gelen isimlere bulaştırma emelinden kaynaklandığını da göstermektedir. O kadar ki, bu grup sanıklar, aynı suçtan ifade vermeye götürülen bazı şahıslara, 'Mehmet Özhaseki'nin zorlaması ile bu örgüte yardımda bulunduk' şeklinde ifade verirseniz beraat edersiniz' gibi telkinde bulundukları da bir vakıadır. Bu konuda elimizde belgeler bulunmaktadır."



FETÖ davasından yargılanan bazı sanıkların, bu asılsız ve belli bir amaca yönelik beyanlarından hareketle bir kısım insanların müvekkili Özhaseki hakkında yazılı ve görsel basında veya internet ortamında iftira ve hakarette bulunduğunu belirten Savruk, şöyle devam etti:



"Yerel seçimlerin çok yaklaştığı şu günlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sayın Mehmet Özhaseki hakkında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı açıklamalarda, 'FETÖ'nün Kayseri'de bir numaralı başı Özhaseki'dir.' şeklinde son derece talihsiz, çok ağır ve dayanılması gayri kabil iftira ve hakaretlere yer vermiş, aynı zamanda suç işlemiştir. Keza, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de benzer nitelikte asılsız ve yalan beyanların sahibi olmuştur. Her iki şahıs da milletvekili olup, dokunulmazlık zırhına büründükleri için şimdilik haklarında cezai işlem ifasına gidilememiştir. Ancak her ikisi hakkında da bugün ayrı ayrı 50'şer bin liralık manevi tazminat davaları tarafımızdan ikame edilmiştir."



Bu bağlamda bugüne kadar bu tür beyanlarda veya internet ortamında paylaşımda bulunanlar hakkında cezai takip başlatıldığını, önemli bir kısmının da sonuçlandırıldığını aktaran Savruk, şu bilgileri verdi:



"Milleti Pensilvanya'ya götürüp herkes içeri girerken kendi aradan sıyrılan bir adamdan bahsediyoruz' şeklinde paylaşımda bulunan bir avukat hakkında Kayseri 13. Asliye Ceza Mahkemesince 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verilmiş, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, erteleme veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine, lehine olabilecek sair hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmiştir. 'FETÖ'nün Kayseri temsilcisi olduğunu ne çabuk unutmuş' şeklinde paylaşımda bulunan Osman Nuri Ataman, Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı, 'FETÖ'nün Kayseri abisi Milletvekili Mehmet Özhaseki' diye paylaşım yapan Fatih Sökmen, Kayseri 8. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı, 'Baş FETÖ'cü' şeklinde paylaşımda bulunan Ali Murteza Sağlam, Kayseri 9. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı, benzer paylaşımlarda bulunan Ayten Çolakoğlu ise Kayseri 6. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile haklarında mahkumiyet kararları verilmiş olup, kararlar kesinleşmiştir. Bu yönde paylaşımda bulunan bazı şahıslar hakkında da kamu davaları devam etmektedir."



Savruk, Özhaseki'nin, belediye başkanlığı döneminde siyasi dokunulmazlığı bulunmadığı halde tek bir suç isnadı ile dahi yargı önüne getirilmediğini, 23 yıl gibi uzun bir süredir Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğunu, çok büyük hizmet ve başarılara imza attığını, belediyenin menfaatlerini korumada azami titizlik gösterdiğini de vurguladı.



Müvekkilinin, yaptığı büyük hizmetleri ve icraatları ile anılması gerekirken son dönemlerin en tehlikeli, en sinsi, kan döken bir terör örgütü ile irtibatlandırması, bu yönde beyan ve paylaşımlarda bulunulmasını "vicdansızlık, insafsızlık ve izansızlık" olarak nitelendiren Savruk, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da "çamur at izi kalsın" mantığı ile karalamaya çalışanlar, onun siyasi zeminde yükselişini engelleme çabası gösterenler, hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadan yalana çanak tutup insanlık suçu işleyenler hakkında gereken yasal işlemlerin yerine getirileceğini aktardı.

