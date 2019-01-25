Son Dakika Haberleri: Özhaseki'den Melih Gökçek'e "O, Çok Tweet Atar, Ben Atmam"

Özhaseki'den Melih Gökçek'e "O, Çok Tweet Atar, Ben Atmam"

28 dakika önce

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Adayı Mehmet Özhaseki, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdı.

Özhaseki'den Melih Gökçek'e

İLÇE BELEDİYELERİ HAVA CİVA PEŞİNDE

Özhaseki, çakarlı araç ve eskort eleştirisi ile kimi kasttetiğine dair soruya cevap verirken; "Bazı ilçe Belediyesi Başkanı arkadaşların, ilçelerinde korumalar ve çakarlı araçlarla gezmesi doğru değil. Parti ayrımı gözetmeksizin söylüyorum. Anket yaprıdık. Vatandaşa şunu sorduk; "Belediye Başkanlarından şikayetiniz nedir." Gelen cevaplar, "biz Başkanlara ulaşamıyoruz" şeklinde. Bu hava civa işleri olmaz" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAZI YETKİLERİNİ BELEDİYELERE VEREBİLİR

Özhaseki, "Merkezi idare ile Yerel Yönetimler arasındaki yetki tartışması çokca tartışılıyor. Ancak, Türkiye'nin özel şartları dolayısıyla, kolluk gücü bazı bölgelerdeki Belediyelere verilirse, bazı sıkıntılar doğabiliyor. Zihni hizmetle dolmayan ayırlıkçı güçlerin maşası belediyelere, polis yetkisini verirseniz, manzara kötü olur. Ancak, tecihen kanaatim; bazı belediyeler bunu hakediyorsa, süreli olarak İçişleri Bakanlığının bazı görevleri, Belediyelere devredilebilir. Aile Bakanlığı, Spor Bakanlığı da hakeza devredebilir. Bir de şu var, aslında işini doğru yapan bir Belediye başkanın, hiçbir şekilde yetkisizlikten şikayet etmeye hakkı yok. Biz kendi aramızda hep şunu söyleriz; "Belediye Başkanı, iki şeyi yapamaz. bir, para basamaz; iki, adam asamaz." Ancak, arkadaşlar da kibir var! Başarılı bir Belediye Başkanına, "Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bize de gösterin" diye sormayı ağır görüyorlar." Dedi.

MELİH BEY DAHA SİYASİ, BEN DAHA ÇOK GÖREVCİYİM

Biz Melih Bey ile 30 yıldır tanışırız. Ankara'da yaptığı projeler müthiş, teşekkür ederiz. Ancak, tarzımız uymaz. Çalışma tarzımız uyar. 24 Saat çalışmak gibi tarzımız uyar. Ancak yönetim tarzımız, birbirine uymaz. Mesela ben O'nun gibi tweet atmam! O, biraz daha siyasetin içerisinde aktif olmayı sever. Bu tercih meselesidir. Kınamak için söylemiyorum. Ben, hizmetlerim ile konuşurum, kimseye cevap vermem. Mesela rakkibim, (Mansur Yavaş) biraz heyecanlı. Sürekli bir şeyler söylüyor. Ama, ben şahsına yönelik cevap vermem. Son güne kadar da böyle olacak. Bana siyaseten bir saldırı olmaz ise ben işime bakarım, cevap vermem." Şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:23 Kaynak: Bültenler

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