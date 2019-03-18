Son Dakika Haberleri: Özhaseki'den Oto Sanayi Ziyaretleri

Özhaseki'den Oto Sanayi Ziyaretleri

57 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Başkentteki bazı oto sanayi sitelerini ziyaret etti.

Özhaseki'den Oto Sanayi Ziyaretleri, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Başkentteki bazı oto sanayi sitelerini ziyaret etti.

İlk olarak Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen Özhaseki, burada Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Şaşmaz Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi, esnafa lokum ve lokma tatlısı ikramında bulundu.

Özhaseki, daha sonra Yeni Başkent Oto Sanayi Sitesi ve Gersan Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, seçilmesi halinde 5 yıl boyunca polemiklerin içinde olmayacağını, çalışıp şehri daha ileri götürmeye çalışacağını söyledi.

AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki de seçilmesi halinde Yenimahalle'de önemli hizmetlerde bulunacağını belirtti.

"İşbaşına gelmesi halinde esnafa cezalar keseceklerine" dair iddialar dolaştığını ifade eden Tiryaki, ceza kesen değil, esnafın işini kolaylaştıran bir yönetim sergileyeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:17 Kaynak: AA

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