Son Dakika Haberleri: Özhaseki'den Şehitler İçin "İstiklal" Klibi

Özhaseki'den Şehitler İçin "İstiklal" Klibi

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin basın ekibince şehitlere saygı niteliğinde klip hazırlandı.

Özhaseki'den Şehitler İçin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin basın ekibince şehitlere saygı niteliğinde klip hazırlandı.

Özhaseki'nin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, birlik, beraberlik ve bekanın öneminin vurgulandığı "İstiklal" klibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri ile başlıyor. Klip, özel olarak bestelenen şarkı eşliğinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden "Şehit Er'den Anneye Mektup" şiirinin dizeleriyle devam ediyor.

Klipte, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin grup toplantısında yaptığı ve ülke bütünlüğünü hedef alan konuşmasındaki "Kürdistan'da kazanacağız; Batı'da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" cümleleri de yer alıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İlle de tercih yapacaksam, bin defa beka derim" cümleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği Nurullah Genç'in "Uyan Artık Yiğidim" şiirinden diziler ile devam eden klipte, vatanın bekasında birlik olma mesajı veriliyor.

Klip, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin "Belediye başkanlıklarına gelecek adamlar Kandil'den emir almasın" cümleleri ve "Bu vatan toprağının her karışında, milletimizin kutsalları uğrundaki mücadelesi varken; Hakk'ın, bayrağın ve Türkiye'min yanında olmayanın sandıkta karşılığı yoktur." yazısıyla son buluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:47 Kaynak: AA

Politika
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