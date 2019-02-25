Son Dakika Haberleri: Özhaseki'den Temad'a Ziyaret

Özhaseki'den Temad'a Ziyaret

35 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Belediye yönetimlerinin işi o bölgede yaşayan insanların yaşamlarını kolaylaştırmak üzerine kurulur.

Özhaseki'den Temad'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Belediye yönetimlerinin işi o bölgede yaşayan insanların yaşamlarını kolaylaştırmak üzerine kurulur." dedi.

Özhaseki, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Merkez binasında düzenlenen programa katıldı.

Kayınbabasının da astsubay olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Onun abisi de astsubaydı, tüm aile astsubaydı. Bir astsubay ailesi içerisinde büyüdük." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, emekli astsubaylar derneğinin bina sorununun çözümüne ilişkin, "Belediyelerin işi doğrusu bir an önce parsel vermek, göstermek ve yardımcı olmak. Bu bir lütuf değil, işi zaten belediyelerin. Belediye yönetimlerinin işi o bölgede yaşayan insanların yaşamlarını kolaylaştırmak üzerine kurulur. Mahalli, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kurulur. Bu anlayışla bakıldığı zaman bir anlam ifade eder." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'yı küçük dokunuşlarla bir başka kent haline getirebileceklerini belirten Özhaseki, emekli astsubaylardan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde destek istedi.

Özhaseki'ye konuşmasının ardından, TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen tarafından plaket takdim edildi.

Programa, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:14 Kaynak: AA

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