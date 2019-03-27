Son Dakika Haberleri: Özhaseki, Down Sendromluların Çalıştığı Kafede Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Özhaseki, Down Sendromluların Çalıştığı Kafede Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

2 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Down sendromluların çalıştığı kafedeki görüntüsü Özhaseki'nin kafedeki vatandaşlarla sohbeti Fotoğraf çekimi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Down sendromluların çalıştığı kafedeki görüntüsü
Özhaseki'nin kafedeki vatandaşlarla sohbeti
Fotoğraf çekimi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Down sendromluların çalıştığı kafede vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:58 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, AK Parti, Güncel
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