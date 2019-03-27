Özhaseki, Down Sendromluların Çalıştığı Kafede Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
2 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Down sendromluların çalıştığı kafedeki görüntüsü Özhaseki'nin kafedeki vatandaşlarla sohbeti Fotoğraf çekimi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı...
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin Down sendromluların çalıştığı kafedeki görüntüsü
Özhaseki'nin kafedeki vatandaşlarla sohbeti
Fotoğraf çekimi ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Down sendromluların çalıştığı kafede vatandaşlarla bir araya geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir
Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu
Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı
Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi