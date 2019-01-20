Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Eğer Başarılı Olmak İstiyorsanız Her İşin Başı İyi Niyet"

Özhaseki: "Eğer Başarılı Olmak İstiyorsanız Her İşin Başı İyi Niyet"

1 saat önce

- Kayseri Platformu Kahvaltı Programı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi Özhaseki'nin masadaki görüntüsü Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet...

- Kayseri Platformu Kahvaltı Programı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin gelişi
Özhaseki'nin masadaki görüntüsü
Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri Platformu Kahvaltı Programına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, Kayseri, Güncel
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