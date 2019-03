Özhaseki, Elmadağ'da Seçim Bürosu Açılışına Katıldı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. Açılış törenine, Özhaseki'nin yanı sıra Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı Elmadağ Belediye Başkan Adayı Gökhan Küçükçelebi ve milletvekilleri katıldı.



Halkın iyi günde, kötü günde yanlarında olduğunu bildiklerinin altını çizen Özhaseki, "Yağmur, yaş demiyorsunuz. Sıcak, soğuk demiyorsunuz. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Cenabı hak sizin bu zahmetinize, rahmetler versin inşallah. Bizler de sizden aldığımız güçle hizmet etmeye çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, onların yakın mesai arkadaşları olarak bizler, Allah'ın izniyle sizlere hizmet etmeyi bir hedef haline getirdik" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin, iyi durumunu hazmedemeyenlerin olduğunu ve olacağını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:



"Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi, cennet gibi bir vatana sahibiz. Son yıllarda da işlerimiz iyiye gidiyor. Devletimiz büyüyor, ekonomik olarak güçleniyoruz, her alanda gelişmeler var. Bu güzel gidişatı hazmedemeyenler, önümüze set çekmeye çalıştılar. Birkaç sene öncesinde hatırlarsanız Güneydoğu'da, çukur kazıp, devlet ilan etmeye kalktılar. Orada evlatlarımız şehit oldu. Allah'a şükürler olsun ki, hükümet olarak bu işin üzerine sert bir şekilde gittik. O katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara doldurduk ve üzerlerini kapattık. Şimdi orada huzur ve güven var. Son birkaç yıl içerisinde FETÖ diye lanet bir örgüt çıktı. İhtilal denemesinde bulundu. Onların da amacı belliydi. Onlar da, Türkiye'de, bu gelişmeleri hazmedemeyip, önümüzü kesmeye çalışıyorlardı. O gece 250 kardeşimiz şehit oldu, 2 bin 200 kardeşimiz gazi oldu. Onların tankları, tüfekleri karşısında, çıplak ellerimizle hep birlikte karşı durduk."



"Devlet Bahçeli ihtilal günü yanımızda dik durdu"



Beka ve gelecek meselesi için partilerle birlik olmayı düşündüklerini söyleyen Özhaseki, "Böyle bir meselede bütün partiler kol kola girelim, yan yana olalım. Seçimler geldiğinde tartışmalar olur. Buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Ancak bu ülkeyi bölmek isteyenler varsa, parçalamak isteyenler varsa, ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurulmasına hizmet edenler varsa, onlar karşısında hep birlikte olmalıyız. Ne yazık ki, ihtilal olursa tankların üzerine ben çıkarım diyenler ihtilal günü sıvışıp kaçtılar. İhtilal gecesi dik duran, partinin ışıklarını yakıp 'ben ihtilale karşıyım, seçilmiş meşru hükümetin yanındayım, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım' diyen birileri vardı. O da Devlet Bahçeli beydi, Allah razı olsun. İşte Cumhur İttifak'ını o gün kurduk" ifadelerini kaydetti.



Cumhur İttifakı görüşmelerinde belediyeler için görüşme yapılmadığını aktaran Özhaseki, "Biz neyi görüştük. Belediyelerde iş başına kafası Kandil'de olan adamlar gelmesinler istedik. Kafası satılmış, Pensilvanya'dan emir alacak adamlar belediye başkanı olmasınlar istedik. Bu da bizim en doğal hakkımız" dedi.



Ana muhalefet partisinin kayyum atanan belediyelere tepki gösterdiğini vurgulayan Özhaseki, "Bir adamın seçimle iş başına gelmiş olması, ona suç işleme özgürlüğü verir mi? Bu devletin dibine, dinamit koyma hakkını verir mi? Parayı çalma hakkı verir mi? Evlatlarımızın katillerine para göndereceksiniz biz de seyredeceğiz. Yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı. Özhaseki, kötülüğe karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.



Önceki belediye başkanlığı döneminde birçok kentsel dönüşüm ve üst yapı projesine imza attığını söyleyen Özhaseki, Dünya Bankası'nın bu projeleri örnek alıp 'Haseki Tipi' adı altında anlattığının altını çizdi.



Projelerinden de bahseden Özhaseki, "Ulaşımda, yeşil alanda ne yapacağımız belli. Sosyal projelerimiz belli. Kadınlarımıza, gençlerimize neler vaddettiğimizi oraya tek tek yazdım. Zaten altına imza atıp herkese dağıttık ki, yarın, bir gün olmadığında bizden hesap sorsunlar diye. Biz kendimize güveniyoruz" değerlendirmesini yaptı.



"Sakladıkları, söyleyemedikleri ortakları var"



CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının projelerden bahsetmediğinin de altını çizen, CHP ve İYİ Parti ittifakına göndermede bulunan Özhaseki, şöyle konuştu:



"Sakladıkları, söyleyemedikleri ortakları var. Niye saklıyorsunuz, söylesenize ortağınızı. Söylendiği zaman önce inkar etmeye kalkıyorlar. Sonra bakıyorlar ki yakalanıyorlar, inkar edemiyorlar. Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk görüştüler mi, görüştüler. Saklıyorlardı, yakalandılar. Gazeteye çıkınca dediler ki tamam, ittifakı görüştük. Ahmet Türk dedi ki, Kemal Kılıçdaroğlu bizi çağırdı. Yerel seçimlerde destek verin dedi. İttifakı görüştük diye itiraf etti. Söyleyin ya bunu neden saklıyorsunuz. Sonra, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, çıktı dedi ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda da size kaybettireceğiz', Affedersiniz, Kürdistan nedir Kürdistan? Nereden çıktı bu? Yazıklar olsun size, ülkemizin her bir köşesinde, her bir karışına kadar adı tektir ve adı Türkiye'dir."



Özhaseki, Elmadağ'da yarıda kalan kentsel dönüşüm projelerinin, doğalgaz ve asfalt çalışmalarını tamamlayacaklarını belirtti. - ANKARA

