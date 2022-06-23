Özhaseki: 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' adına 20'ye yakın operasyon çekilmiştir

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ 'a geldi. Özhaseki, burada ilk olarak yerel yönetimler başkanlığının düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşma yapan Özhaseki, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarı boyunca hükümeti devirebilme adına operasyonlar çekildiğini belirterek şunları söyledi:

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki , "20 yıllık iktidarımızda hükümeti devirebilme adına, AK Parti'yi gönderebilme adına, ' Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' adına herhalde 20'ye yakın operasyon çekilmiştir" dedi.

Kaynak: DHA

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