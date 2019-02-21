Son Dakika Haberleri: Özhaseki Esnafa Menemen Yaptı, Programa Ankaray ile Gitti

Özhaseki Esnafa Menemen Yaptı, Programa Ankaray ile Gitti

1 saat önce

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kızılay Metrosu'nda esnafla sohbet edip, elleriyle menemen yaptı.

Özhaseki Esnafa Menemen Yaptı, Programa Ankaray ile Gitti, System.String[]
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kızılay Metrosu'nda esnafla sohbet edip, elleriyle menemen yaptı. Özhaseki, esnafla kahvaltısının ardından Tandoğan'daki programına Ankaray ile gitmeyi tercih etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, sabah saatlerinde Kızılay'daki metro durağına giderek Kızılay Metro Çarşısındaki esnafla bir araya geldi. O sırada kahvaltı için toplanan esnafın davetini kırmayan Özhaseki, kendi elleriyle menemen yaptı. Metro esnafı Özhaseki'ye "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusunu sormayı da ihmal etmedi. Malzemeler arasında soğan olduğunu gören Özhaseki, "Madem soğan hazır bugün soğanlı olsun" cevabını verdi.

Metro esnafıyla birlikte menemen yeyip koyu bir sohbete dalan Özhaseki, danışmanlarının programına geç kaldığı uyarısında bulunması üzerine "Metroyla gideriz" cevabını verdi. Tandoğan 'da ki programına Ankaray ile gitmeyi tercih eden Özhaseki'yi istasyonda gören Ankaralılar, kısa süreli bir şaşkınlığın ardından bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ankaray'da yaşlı bir kadının "Sizi burada görmek beni çok şaşırttı" cümlesine, Özhaseki "En hızlı yöntem bu, toplantıya geç kaldım" şeklinde cevap verdi.

Ankaray Tandoğan çıkışında AK Parti Gençlik Kolları'nın standını gören Özhaseki, hem gençleri ziyaret etti hem de çorba dağıtımına yardımcı oldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:20 Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, belediye başkan adayı, Ankara, Menemen, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu Mansur Yavaş, Rakibi Özhaseki Hakkında Suç Duyurusunda

İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti İYİ Parti'de İkinci Aday Krizi! Belgeleri Yetişmeyince Demokrat Parti'den Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 20:08:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki Esnafa Menemen Yaptı, Programa Ankaray ile Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]