Son Dakika Haberleri: Özhaseki, Esnafa Menemen Yaptı; Programa Metroyla Gitti!

Özhaseki, Esnafa Menemen Yaptı; Programa Metroyla Gitti!

1 saat önce

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kızılay metrosundaki esnafla sohbet edip kahvaltı için elleriyle menemen yaptı.

Özhaseki, Esnafa Menemen Yaptı; Programa Metroyla Gitti!, System.String[]

Danışmanlarının geç kaldığı uyarısına rağmen sohbeti bölmeyen Haseki, Tandoğan'daki programına metroyla gitmeyi tercih etti.

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, sabah saatlerinde Kızılay'daki metro durağına giderek esnafla koyu bir sohbete daldı.

O sırada kahvaltı için toplanan esnafın davetini kırmayan Haseki, kahvaltı sofrası için kendi elleriyle menemen yaptı.

Metro esnafı Haseki'ye 'Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?' sorusunu sormayı da ihmal etmedi.

Metro esnafıyla birlikte menemen yiyip koyu bir sohbete dalan Özhaseki, danışmanlarının programına geç kaldığı uyarısında bulunması üzerine 'Metroyla gideriz' cevabını verdi.

Tandoğan 'daki etkinliğe metroyla gitmeyi tercih eden Haseki'yi istasyonda gören Ankaralılar, kısa süreli bir şaşkınlığın ardından bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Metrodaki yaşlı bir kadının 'Sizi burada görmek beni çok şaşırttı' cümlesine Haseki ' En hızlı yöntem bu, toplantıya geç kaldım' şeklinde cevap verdi.

Metro çıkışında Ak Parti Gençlik Kolları'nın standını gören Haseki, hem gençleri ziyaret etti hem de çorba dağıtımına yardımcı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:25 Kaynak: Bültenler

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