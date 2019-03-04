Son Dakika Haberleri: Özhaseki Evine Su Parasını Getiren Tahsildarın Militan Olduğunu Düşünün-2

Özhaseki Evine Su Parasını Getiren Tahsildarın Militan Olduğunu Düşünün-2

54 dakika önce

Özhaseki Evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşünün-2 (ARŞİV) (1 MART 2019)(Tür: Ankara)

Özhaseki Evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşünün-2 (ARŞİV) (1 MART 2019)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:41 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu Seçimlere Sayılı Günler Kala 9 Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Yayınlandı

Kültür Varlığı Tescilli Evini Onaran 83 Yaşındaki Yaşlı Adam Hakkında Dava Açıldı Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özhaseki Evine Su Parasını Getiren Tahsildarın Militan Olduğunu Düşünün-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]