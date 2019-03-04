Son Dakika Haberleri: Özhaseki Evine Su Parasını Getiren Tahsildarın Militan Olduğunu Düşünün

Özhaseki Evine Su Parasını Getiren Tahsildarın Militan Olduğunu Düşünün

26 dakika önce

Özhaseki Evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşünün (ARŞİV) (1 Mart 2019)(Tür: Ankara)

Özhaseki Evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşünün (ARŞİV) (1 Mart 2019)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:32 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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