Son Dakika Haberleri: Özhaseki, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı

Özhaseki, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları Özhaseki'nin vatandaşlara çiçek dağıtması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını cevapladı.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları
Özhaseki'nin vatandaşlara çiçek dağıtması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:46 Kaynak: AA

Ankara, AK Parti, Mehmet Özhaseki, Politika
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