Özhaseki, Gazetecilerin Sorularını Cevapladı
1 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları Özhaseki'nin vatandaşlara çiçek dağıtması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını cevapladı.
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'nin açıklamaları
Özhaseki'nin vatandaşlara çiçek dağıtması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, gazetecilerin sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:46 Kaynak: AA
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