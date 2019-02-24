Son Dakika Haberleri: Özhaseki, Gençlerle Bir Araya Geldi

Özhaseki, Gençlerle Bir Araya Geldi

14 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin salona gelişi Mehmet Özhaseki'nin konuşması Salondan görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin salona gelişi
Mehmet Özhaseki'nin konuşması
Salondan görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:56 Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, belediye başkan adayı, Ankara, AK Parti, Güncel
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