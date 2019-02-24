Özhaseki, Gençlerle Bir Araya Geldi
14 dakika önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin salona gelişi Mehmet Özhaseki'nin konuşması Salondan görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan...
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
'nin salona gelişi
Mehmet Özhaseki'nin konuşması
Salondan görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek
Tiyatro Salonu'nda 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:56 Kaynak: AA
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