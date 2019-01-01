Özhaseki Halka Seslendi
56 dakika önce
-AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin seçim otobüsünden halka seslenmesi ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı" öncesinde...
-AK Parti'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
'nin seçim otobüsünden halka seslenmesi ANKARA - AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı" öncesinde seçim otobüsünden halka seslendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:24 Kaynak: AA
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