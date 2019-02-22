Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "(Hdp) Kimi Destekliyorlar, Çok Belli"

Özhaseki: "(Hdp) Kimi Destekliyorlar, Çok Belli"

30 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çorum Osmancıklılar Derneği üyeleri ile Keçiören'deki Yunus Emre Kültür Merkezinde bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çorum Osmancıklılar Derneği üyeleri ile Keçiören'deki Yunus Emre Kültür Merkezinde bir araya geldi.

"Biz biliyoruz ki, Ümmet-i Muhammed'in duası bizimle"

"Bütün bir millet FETÖ'ye karşı yaptığımız mücadelede de diğer aşırı uçlara, örgütlere karşı yaptığımız mücadelede de, PKK'ya karşı yaptığımız mücadelede de milletin duası hep bizim yanımızdaydı."

"HDP niye Ankara, İstanbul, İzmir'de aday çıkarmıyor? Kimi destekliyorlar peki? Bizi mi destekliyorlar? Öyle bir şey yok. Onlarla dişe diş, başa baş mücadele eden insanlarız biz. O zaman kimi destekliyorlar? Çok belli"

"(FETÖ) Resmen casusuluk şebekesi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:00 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, AK Parti, Keçiören, Ankara, Güncel
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