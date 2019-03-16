Son Dakika Haberleri: Özhaseki - Hdp'li Temelli'nin "Yavaş ve İmamoğlu" Açıklaması

Özhaseki - Hdp'li Temelli'nin "Yavaş ve İmamoğlu" Açıklaması

40 dakika önce

- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ni ziyareti ve açıklamaları Mehmet Özhaseki'nin taksi durağı ziyaretinden görüntüler Mehmet Özhaseki'nin Selçuk Ecza Deposu'nu ziyareti ve konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve...

Özhaseki - Hdp'li Temelli'nin
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ni ziyareti ve açıklamaları
Mehmet Özhaseki'nin taksi durağı ziyaretinden görüntüler
Mehmet Özhaseki'nin Selçuk Ecza Deposu'nu ziyareti ve konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Ülkü Ocakları Genel Merkezi ile Selçuk Ecza Deposu'nu ziyaret etti. Özhaseki, Gimat taksi durağında telsizle taksicilere seslendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:35 Kaynak: AA

Ankara, AK Parti, Selçuk Ecza Deposu, Güncel
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