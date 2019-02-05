Özhaseki: "Hizmetler Sadece Belediye Bütçeleriyle Çözülemez"
1 saat önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, bazı oda ve kooperatif başkanlarıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesinde bir araya geldi.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki
'nin açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, bazı oda ve kooperatif başkanlarıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesinde bir araya geldi. Özhaseki, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:26 Kaynak: AA
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