Son Dakika Haberleri: Özhaseki: "Hizmetler Sadece Belediye Bütçeleriyle Çözülemez"

Özhaseki: "Hizmetler Sadece Belediye Bütçeleriyle Çözülemez"

1 saat önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, bazı oda ve kooperatif başkanlarıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesinde bir araya geldi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki'nin açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, bazı oda ve kooperatif başkanlarıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesinde bir araya geldi. Özhaseki, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:26 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, Ankara, Güncel
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