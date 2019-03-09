Son Dakika Haberleri: Özhaseki İçin "Dünden Bugüne Ankara"Nın Anlatıldığı Kampanya Filmi

Özhaseki İçin "Dünden Bugüne Ankara"Nın Anlatıldığı Kampanya Filmi

1 saat önce

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için "dünden bugüne Ankara"nın anlatıldığı bir kampanya filmi hazırlandı.

Özhaseki İçin
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için "dünden bugüne Ankara"nın anlatıldığı bir kampanya filmi hazırlandı.

Haseki Gönüllüleri Grubu tarafından hazırlanan kampanya videosunda, başkentin tarihi kimliğine ve manevi değerlerine vurgu yapıldı.

"Ankara, sen Hacı Bayram-ı Veli'de merhametsin" sözleriyle başlanan videoda, dünden bugüne Ankara anlatılıyor.

"Sen Cumhuriyet'i kuran şehirsin" ifadesiyle Mustafa Kemal önderliğinde Ankara'dan başlatılan şahlanışın anlatıldığı kampanya filminde, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir de unutulmuyor.

Kampanya filmi "Sana baş olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz." ifadesiyle son buluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Ankara, Güncel
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