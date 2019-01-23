Özhaseki İçin Hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" Adlı Şarkı Yayınlandı
1 saat önce
Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" adlı şarkı yayınlandı Şarkıda 'Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Millet' vurgusu öne çıkıyorANKARA - Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" adlı şarkı yayınlandı.
Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" adlı şarkı yayınlandı
Şarkıda 'Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Millet' vurgusu öne çıkıyor
ANKARA - Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" adlı şarkı yayınlandı. Şarkıda 'Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Millet' vurgusu öne çıkıyor.
AK Parti ile MHP'nin 24 Haziran genel seçimleri öncesi oluşturduğu ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de devam edeceği açıklanan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" adlı şarkı yayınlandı. Şarkıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın slogan haline getirdiği 4 ana unsur olan 'Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Millet' vurgusu öne çıkıyor.
Şarkının sözleri ise şöyle:
"Başkent Şimdi Seninle
Vatanımda dostça yaşarken
Yüreğimiz aşkla atarken
Yorulmak yok asla gece gündüz
Sevdam benim başkent için koşarken
Tek vatanız Tek devlet
Tek bayrağız Tek millet
Cumhur İttifakıyla
Ankaram'da devam et!
Mehmet Özhaseki'yle,
Birlik, dirlik, sevgiyle,
Kenetlenir gönüller,
Başkent şimdi seninle
Biz bu topraklarda büyürken
Can gibi kardeşçe yürürken
Yorulmak yok asla gece gündüz
Sevdam benim başkent için koşarken
Tek vatanız Tek devlet
Tek bayrağız Tek millet
Cumhur İttifakıyla
Ankaram'da devam et!
Mehmet Özhaseki'yle,
Birlik, dirlik, sevgiyle,
Kenetlenir gönüller,
Başkent şimdi seninle"
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:06 Kaynak: İHA
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