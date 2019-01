Özhaseki İçin Hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" Adlı Şarkı Yayınlandı

ANKARA - Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" adlı şarkı yayınlandı. Şarkıda 'Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Millet' vurgusu öne çıkıyor.

AK Parti ile MHP'nin 24 Haziran genel seçimleri öncesi oluşturduğu ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de devam edeceği açıklanan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" adlı şarkı yayınlandı. Şarkıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın slogan haline getirdiği 4 ana unsur olan 'Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Millet' vurgusu öne çıkıyor.

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Başkent Şimdi Seninle

Vatanımda dostça yaşarken

Yüreğimiz aşkla atarken

Yorulmak yok asla gece gündüz

Sevdam benim başkent için koşarken

Tek vatanız Tek devlet

Tek bayrağız Tek millet

Cumhur İttifakıyla

Ankaram'da devam et!

Mehmet Özhaseki'yle,

Birlik, dirlik, sevgiyle,

Kenetlenir gönüller,

Başkent şimdi seninle

Biz bu topraklarda büyürken

Can gibi kardeşçe yürürken

Yorulmak yok asla gece gündüz

Sevdam benim başkent için koşarken

Tek vatanız Tek devlet

Tek bayrağız Tek millet

Cumhur İttifakıyla

Ankaram'da devam et!

Mehmet Özhaseki'yle,

Birlik, dirlik, sevgiyle,

Kenetlenir gönüller,

Başkent şimdi seninle"

