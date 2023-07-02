Özhaseki: İslahiye'deki konutların yapımında önemli aşama kaydettik - Son Dakika
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Özhaseki: İslahiye'deki konutların yapımında önemli aşama kaydettik

Özhaseki: İslahiye'deki konutların yapımında önemli aşama kaydettik

02.07.2023 10:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa edilen 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama kaydettiklerini ve evleri hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini açıkladı. Özhaseki, sosyal medya hesabından, TOKİ tarafından yapımına devam edilen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki örnek dairelerden görüntüleri paylaştı. Deprem bölgesinde kalıcı konut inşa çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Özhaseki, amaçlarının vatandaşları sağlam ve güvenli yuvalarına bir an önce taşımak olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa edilen 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettiklerini, evleri hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.
Özhaseki, sosyal medya hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına devam edilen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki örnek dairelerden görüntüleri paylaştı.
Deprem bölgesinde hız kesmeden kalıcı konut inşa çalışmalarına devam edildiğini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Gaziantep, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak Özhaseki: İslahiye'deki konutların yapımında önemli aşama kaydettik - Son Dakika


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